Tanınmış aparıcı Vüsalə Əlizadə ilə müğənni Elvin Babazadənin rəqsi maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "İncə Səhər" verilişində Elviz Babazadənin ifası zamanı aparıcı ilə müğənni rəqs ediblər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.