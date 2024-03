Bu gün UEFA Konfrans Liqasında 1/4 final, yarımfinal və finalın püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, püşkatma mərasimi İsveçrənin Nyon şəhərində baş tutub.

1/4 final

"Brügge" - PAOK

"Olimpiakos" - "Fənərbaxça"

"Aston Villa" - "Lill"

"Viktoriya Plzen" - "Fiorentina"

Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin oyunları aprelin 11-i və 18-də, yarımfinalın matçları isə mayın 2-də və 9-da keçiriləcək. Final görüşü mayın 29-da Afinadakı “Ayasofiya” stadionunda baş tutacaq.

