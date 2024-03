“Bayer Leverkuzen” - “Qarabağ” matçının 64-cü dəqiqəsində qırmızı vərəqə alan Elvin Cəfərquliyev paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o sosial media hesabında bu sözləri yazıb:

“Hər şey sənin əlində olmayanda”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.