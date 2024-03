Lionel Messi portuqaliyalı super ulduz Kriştiano Ronaldoya unudulmaz cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəqib azarkeşlər Çempionlar Kuboku matçının ilk oyununda Messini özündən çıxarmaq üçün “Ronaldo” deyə şüarlar səsləndiriblər. Lakin elə bu zaman Messi qol vuraraq cavab verib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ronaldo “Əl-Nəsr” forması ilə meydançaya çıxanda rəqib azarkeşlərin “Messi” deyə şüarlar səsləndirməsi futbolçunu özündən çıxarıb. O ədəbsiz formada cavab verib.

