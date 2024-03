İştahı idarə edən ən mühüm faktor qan şəkəridir. Qan şəkərində dalğalanmaların qarşısını almaq üçün aşağı qlisemik indeksli qidalar istehlak etmək lazımdır.

Mütəxəssislər imsakda yeyildikdə aclıq hissini aradan qaldıran və gün ərzində tox saxlayan qidaları sadalayıblar.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən həmin qidaları təqdim edir:

- Yulaf lopası

- Badam

- Xiyar

- Çovdar çörəyi

- Brokkoli

- Darçın

- Heyva

- Gül kələmi

- Cəfəri

- Yağsız ət

- Yumurta

- YAŞIL ÇAY

- Armud

