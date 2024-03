Xalq artisti Eyyub Yaqubovun yeni ifası birmənalı qarşılanmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi reklam üçün “Unutdun” mahnısının sözlərini dəyişərək ifa edib. Sosial media istifadəçiləri sevilən mahnının bu formada ifadə edilməsini bəyənməyib. Yaqubovun ifası tənqid olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.