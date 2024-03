Səhərlər isti su için - Möcüzəvi təsir

Bir çox insan acqarına bir stəkan təmiz suyun faydaları haqqında bilir, lakin əksər hallarda insanlar bu ritualı unutmamaq üçün gecələr yatağın yanında qoyduqları suyu içirlər. Ancaq həkimlərin fikrincə, bu səhvdir. Axı, isti su sağlamlıq üçün maksimum fayda gətirəcək.

Metbuat.az "Lent.az"a istinadən xəbər verir ki, isti su detoksifikasiya prosesində əsas rol oynayır. Ənənəvi Çin təbabətinin tərəfdarları həmişə bədəni təmizləmək vasitəsi kimi isti suya üstünlük veriblər. Artan temperatura görə su zərərli maddələrin həllinə kömək edir, bu da onların bədəndən çıxarılmasını asanlaşdırır.

Üstəlik, isti su maddələr mübadiləsinə və həzmə stimullaşdırıcı təsir göstərir. Onu içdikdən sonra qan damarları genişlənir, bu da suyun mədəyə daha sürətli çatdırılmasını asanlaşdırır və yeməyi daha səmərəli həzm etməyə kömək edir. Bu proses soyuq su ilə müqayisədə daha az enerji tələb edir. Həzm başlamazdan əvvəl orqanizm onu mədə istiliyinə çatdırmalıdır.

İlıq su içmək də kalorilərin daha səmərəli yanmasına kömək edir. Yemək zamanı istehlak edilən su yağları həll edir və qan dövranını yaxşılaşdırır. Bu da əzələlərə və digər toxumalara daha yaxşı qan axınına, həmçinin yağ yataqlarının daha effektiv həllinə kömək edir.

Bundan əlavə, yuxudan oyandıqdan dərhal sonra ilıq su içmək qan dövranını stimullaşdırmaqla enerjini artırmağa kömək edir və sizi daha tez ayıq vəziyyətə gətirir. O, həmçinin burun, boğaz və mədə-bağırsaq traktının selikli qişasına faydalı təsir göstərir, selik yığılmasını azaldır. Virus və bakteriyaların inkişafının qarşısını alır.

Bundan əlavə, isti su ağrıları aradan qaldıra bilər. Onun rahatlaşdırıcı və antispazmodik təsiri mədə krampları, eləcə də baş ağrılarının öhdəsindən gəlməyə kömək edir.

