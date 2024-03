Müğənni Xatirə İslam yeni villa alıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi evini instaqramda nümayiş etdirib. O, instaqramda canlı yayım açaraq, oğlu Emilin ad gününü qeyd etdiklərini və Novruz bayramını keçirdiklərini vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Xatirə bir müddət əvvəl illərdir yaşadığı villanı satışa qoymuşdu.

