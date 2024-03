32 kilo arıqlayan Sonaxanımın son halı - FOTO

Aktrisa Sonaxanım Əliyeva plastik əməliyyat etdirməsi iddialarına cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, əməliyyat etdirmədiyini deyib. Aktrisa bu haqda "Ay Zaur" proqramında açıqlama verib:

"107 kiloqram idim. 4 ay ərzində 32 kiloqram çəki atmışam. Çoxları deyir mədəkiçiltmə etdirmişəm. Bütün günü efirdəyəm, necə əməliyyat etdirdim? Haqqıma girirsiniz. Getdim həkimə, analiz verdim, nə yemək olar, nə olmaz dedilər. 4 aya insulin dirəncim yerinə gəldi, xolesteronum düşdü, qaraciyər piylənməm aradan qalxdı. Hazırda 75 kiloqramam".

