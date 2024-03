La Liqanın ən bahalı futbolçuları - FOTO

Transfermarkt İspaniya La Liqasının ən bahalı oyunçularından ibarət komandanı təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, simvolik komandada əsasən "Real Madrid" və "Barselona" futbolçuları yer alıb.

Qapıçı. Ter Ştegen (Barselona, 35 milyon avro).

Müdafiəçilər: Militao (Real Madrid, 70 milyon avro), Araujo (Barselona, 70 milyon avro), Balde (Barselona, 40 milyon avro), Molina (Atletiko Madrid, 35 milyon avro).

Yarımmüdafiəçilər: Pedri (Barselona, 80 milyon avro), Valverde (Real Madrid, 100 milyon avro), Bellinqhem (Real Madrid, 180 milyon avro).

Hücumçular: Yamal (Barselona, 75 milyon avro), Vinisius Junior (Real Madrid, 150 milyon avro), Rodriqo (Real Madrid, 100 milyon avro).

