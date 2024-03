Moskvada yerləşən “Şuka” ticarət mərkəzinə bomba qoyulması barədə polisə məlumat daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hüquq-mühafizə orqanları açıqlama verib. Bildirilir ki, ticarət mərkəzi partlayış təhlükəsi ilə əlaqədar təxliyə edilib.

Hələlik şübhəli hala rast gəlinməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.