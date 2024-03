Hazırda həbsdə olan tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlının oğlu Yusifə "TikTok"da canlı yayım zamanı dəyərli hədiyyələr göndərilib.

Metbuat.az bildirir ki, ona hədiyyə göndərənlər arasında Rusiyada yaşayan tanınmış azərbaycanlı bloger Hüseyn Həsənov da olub. O, meyxanaçının oğluna "Ferrari" hədiyyəsi göndərib.

Qeyd edək ki, bundan öncə bloger Hüseyn Həsənov Yusiflə görüşmüşdü.

