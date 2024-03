Azərbaycan idmançısı beynəlxalq turnirdə beşinci yeri tutdu

Tailandın Phuket şəhərində keçirilən ağırlıqqaldırma üzrə Dünya Kubokuna start verilib.

Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasından verilən məlumata görə, "Paris-2024" Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya xarakterli son turnirdə 121 ölkədən 466 atlet (235 kişi və 231 qadın) iştirak edir.

Azərbaycan millisinin üzvü Nazilə Ismayılova körpücük üzərinə qalxıb. O, 45 kiloqram çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayıb. Atletimiz toplam 127 kiloqram (55 kişi və 72 qadın) nəticə ilə bu çəki dərəcəsində 5-ci yeri tutub.

Qeyd edək ki, yarışa aprelin 11-də yekun vurulacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.