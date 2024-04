Bu ərazilərdə qaz kəsiləcək - XƏBƏRDARLIQ

Suraxanı rayonunun Bülbülə qəsəbəsini təbii qazla təmin edən orta təzyiqli qaz kəmərində, həmçinin Sumqayıt şəhərinin Təzə Corat və Köhnə Corat adlanan ərazilərində "Təmiz Qaz" QSC tərəfindən aşkarlanan sızmaların ləğvi, eləcə də Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, Hasil Bayramov küçəsində qaz xəttinin yerinin dəyişdirilməsi və Sumqayıt şəhəri, Köhnə Corat ərazisində qeyri-qanuni birləşmələrin ləğvi məqsədi ilə 01.04.2024-cü il tarixdə saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azəriqaz”dan məlumat verilib. Bildirilib ki, qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Suraxanı rayonunun (Atamoğlan Rzayev, Malik Mustafayev, Səttar Bəhlulzadə, Hasil Bayramov küçələri) və Sumqayıt şəhərinin (Köhnə Corat və Təzə Corat) qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.