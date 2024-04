Məşhur futbol məşqçisi Mustafa Denizlinin qızı Lal Denizli bələdiyyə seçkilərində qalib gəlib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, o, İzmirin Çeşmə bölgəsində ilk qadın bələdiyyə sədri olub.

Qeyd edək ki, Mustafa Denizli "Fənərbaxça", "Qalatasaray", "Beşiktaş" kimi klubların baş məşqçisi olub. O, həmçinin Azərbaycanda "Xəzər Lənkəran"ı çalışdırıb.

