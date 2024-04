Rusiyanın XİN rəhbəri Sergey Lavrov Çinə rəsmi səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə, səfər yaxın zamanda baş tutacaq. O, Çində bir sıra görüşlər keçirəcək.

Səfər çərçivəsində Ukrayna böhranı və Asiya-Sakit okean regionunda vəziyyət müzakirə ediləcək.

