Tut yarpağının faydaları - Bu dərdlərə çarədir

Tut ağacından yığılıb qurudularaq istifadə edilən tut yarpaqları dərman bitkiləri sırasındadır. Hər kəs tərəfindən sevilən meyvənin yarpaqlarının sağlamlığa faydaları çoxdur. Tut yarpaqları antioksidantlar, flavonoidlər, taninlər və digər komponentlərlə zəngindir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən tut yarpağının faydalarını təqdim edir:

- Soyuqdəyməyə yaxşı gəlir.

- Güclü antioksidant mənbəyidir.

- Ürək sağlamlığını qoruyur.

- Qızdırma salıcı kimi istifadə olunur.

- Dərinin qocalma prosesini ləngidir.

- Sümükləri gücləndirir.

- Əsəbləri sakitləşdirir.

- Həzm sistemini gücləndirir.

- Saç tökülməsinin qarşısını alır.

- Sidikqovucu xüsusiyyətlərə malikdir.



- Qaraciyərdəki toksinləri təmizləyir.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.