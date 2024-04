Ötən il üzrə Mərkəzi Seçki Komissiyasına dövlət qeydiyyatına alınan 26 partiyadan 25-i maliyyə hesabatı təqdim edib.

Bu barədə Metbuat.az-a MSK-dan məlumat verilib. Bildirilib ki, yalnız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası quruma illik maliyyə hesabatını təqdim etməyib.

MSK-ya maliyyə hesabatı təqdim edən partiyalarla buradan tanış olmaq olar.

