Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nəvəsi Mikayıl Ağalarov “Neftçi” klubunda forma geyinən Qara Qarayevlə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, özünün "Instagram" hesabındakı paylaşımında futbolçuya dəstək olub.

Xatırladaq ki, aprelin ikisində Azərbaycan kuboku çərçivəsində keçirilən “Neftçi”- “Qarabağ” oyununda azarkeşlərlə Qara Qarayev arasında xoşagəlməz olaylar yaşanmışdı. Bundan sonra bir sıra futbolçu və məşhurlar öz paylaşımları ilə ona dəstək olublar.

