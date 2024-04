Sosial şəbəkələrdə müxtəlif pəhriz yeməklərinin satışı ilə bağlı səhifələr yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu səhifələrdə gündəlik, həftəlik və aylıq olmaqla, müxtəlif qiymətə menyular təklif edilir. Qiymətlər 27 manatdan başlayır. Hətta 1000 manata satılan menyular da var.

Endokrinoloq Sevinc Əhmədova belə qidalardan istifadənin düzgün olmadığını bildirib.

Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in süjetində:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.