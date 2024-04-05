KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

Tarixin ən yaxşı video-oyun xarakterləri açıqlandı

Tarixin ən yaxşı video-oyun
14:53 5 Aprel 2024
158 Texnologiya
Seyranə Quliyeva
A- A+

BAFTA bütün zamanların ən yaxşı video-oyun xarakteri adlı bir sorğu keçirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, dünyanın fərqli ölkələrindən 4 mindən çox oyunçunun qatıldığı anketin nəticələrinə görə, "Tom Raider" oyun seriyasının baş xarakteri "Lara Croft" birinci olub.

Bir çox insan "Kratos" və "Artur Morgan" kimi məşhur xarakterlərin əvvəzinə "Lara Croft"un ən yaxşı seçilməsinə etiraz edib. Siyahı isə belədir:

1. Lara Croft (Tomb Raider)

2. Mario (Super Mario)

3. Ajan 47 (Hitman)

4. Kirpi Sonic

5. Sackboy (LittleBigPlanet)

6. Pac-Man

7. Link (Legend of Zelda)

8. Master Chief (Halo)

9. Kratos (God of War)

10. Shadowheart (Baldur’s Gate 3)

11. Arthur Morgan (Red Dead Redemption 2)

12. Pikachu (Pokemon)

13. Steve (Minecraft)

14. Solid Snake (Metal Gear Solid)

15. Crash Bandicoot

16. Cloud Strife (Final Fantasy VII)

17. Astarion (Baldur’s Gate 3)

18. Kazuma Kiryu (Yakuza)

19. Ellie Williams (The Last of Us)

20. Nathan Drake (Uncharted)

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanın növbəti peykininin orbitə nə vaxt buraxılacağı

Azərbaycanın növbəti peykininin orbitə nə vaxt buraxılacağı açıqlandı

05 Aprel 2024 11:00
Azərbaycanda “WhatsApp" çökdü

Azərbaycanda “WhatsApp" çökdü

03 Aprel 2024 22:53
“Google” milyardlarla qeydi siləcək

“Google” milyardlarla qeydi siləcək

03 Aprel 2024 01:27
"Telegram"dan

"Telegram"dan bu cür pul qazanmaq olar

02 Aprel 2024 14:19
“ChatGPT”də hamını razı salan yenilik

“ChatGPT”də hamını razı salan yenilik

02 Aprel 2024 03:26
Bu şəxslər “Telegram”dan gəlir əldə edəcəklər

Bu şəxslər “Telegram”dan gəlir əldə edəcəklər

01 Aprel 2024 18:40
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Vəzifəli şəxslərin ezamiyyə xərcləri

05 Aprel 2024 16:14

MEDİA Audiovizual Şura ilə birgə müsabiqə

05 Aprel 2024 16:08

Xüsusi təyinatlılar Naxçıvanda təlim keçib -

05 Aprel 2024 16:04

İş yerlərinə sağlamlıq haqqında arayış aparmağa ehtiyac yoxdur -

05 Aprel 2024 16:00

Faciəvi şəkildə ölən gənc ailənin

05 Aprel 2024 15:56

Xaricə ezamiyyə xərclərinin məbləği bəlli oldu -

05 Aprel 2024 15:55

Buriç İrəvana

05 Aprel 2024 15:48

Estoniya mətbuatı Blinkenin İlham Əliyevlə telefon danışığından yazıb

05 Aprel 2024 15:46

“Aİ-ABŞ-Ermənistan görüşü İrəvana zərər gətirə bilər” -

05 Aprel 2024 15:39

Azərbaycanda ezamiyyə xərcləri bu qədər oldu

05 Aprel 2024 15:32