Tarixin ən yaxşı video-oyun xarakterləri açıqlandı

BAFTA bütün zamanların ən yaxşı video-oyun xarakteri adlı bir sorğu keçirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, dünyanın fərqli ölkələrindən 4 mindən çox oyunçunun qatıldığı anketin nəticələrinə görə, "Tom Raider" oyun seriyasının baş xarakteri "Lara Croft" birinci olub.

Bir çox insan "Kratos" və "Artur Morgan" kimi məşhur xarakterlərin əvvəzinə "Lara Croft"un ən yaxşı seçilməsinə etiraz edib. Siyahı isə belədir:

1. Lara Croft (Tomb Raider)

2. Mario (Super Mario)

3. Ajan 47 (Hitman)

4. Kirpi Sonic

5. Sackboy (LittleBigPlanet)

6. Pac-Man

7. Link (Legend of Zelda)

8. Master Chief (Halo)

9. Kratos (God of War)

10. Shadowheart (Baldur’s Gate 3)

11. Arthur Morgan (Red Dead Redemption 2)

12. Pikachu (Pokemon)

13. Steve (Minecraft)

14. Solid Snake (Metal Gear Solid)

15. Crash Bandicoot

16. Cloud Strife (Final Fantasy VII)

17. Astarion (Baldur’s Gate 3)

18. Kazuma Kiryu (Yakuza)

19. Ellie Williams (The Last of Us)

20. Nathan Drake (Uncharted)