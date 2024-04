Xocalıda kütləvi məzarlıqda tapılan daha bir nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məhkəmə-genetik ekspertizasının hazırkı mərhələsində Məhərrəmov Vaqif Cəmil oğlunun şəxsiyyəti müəyyən edilib.

