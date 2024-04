Ramazan bayramının namazı məscidlərdə aprelin 10-da qılınacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu açıqlamasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Fuad Nurullayev bildirib. Onun sözlərinə görə, bəzi məscidlərdə namaz saat 08:00, bəzilərində isə 09:00-da qılınacaq.

