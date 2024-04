Millimiz Bolqarıstana məğlub oldu

19 yaşadək qadın futbolçular arasında AVRO-2025-in seçmə mərhələsində növbəti oyunlar keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan millisi II turun matçına çıxıb.

Oyunları Latviyada keçirilən B liqasının 4-cü qrupunda mübarizə aparan Həbib Ağayevin yetirmələri Bolqarıstanla qarşılaşıblar. İlk oyununda Monteneqroya 0:4 hesabı ilə uduzan millimiz bu dəfə də meydandan xalsız ayrılıb.

Qeyd edək ki, II turun digər matçında Monteneqro Latviya ilə üz-üzə gələcək.

19 yaşadək qızlar arasında AVRO-2025-in seçmə mərhələsi

B liqası, IV qrup

II tur, 6 aprel

14:00. Bolqarıstan – Azərbaycan – 1:0

Qol: Preslava Yordanova, 11

