Müğənni Qumral verdiyi açıqlama ilə yenidən gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçi Kanal S telekanalında yayımlanan "Xəbərin var?" verilişinin qonağı olub. Aparıcı onu məclisə dəvət edən bəzi iş adamlarından gileylənib.

O bildirib ki, xarici ölkədəki məclislərə əri ilə deyil, tək gəlməyini istəyirlər.

Daha ətraflı videoda.

