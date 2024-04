“Bavariya” səfərdə məğlub oldu - Almaniya Bundesliqası

Almaniya Bundesliqasında 28-ci turun 6 oyunu baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Bavariya” səfərdə debütanta uduzub.

“Pivəçilər” “Haydenhaym”la matçda 2:0 hesabı ilə önə keçsələr də, fasilədən sonra vəziyyət 180 dərəcə dəyişib. Meydan sahibləri 3 dəfə fərqlənərək, “Bavariya”ya ardıcıl 2-ci məğlubiyyəti yaşadıb.

Lider “Bayer” səfərdə “Union Berlin”ə qalib gəlib. Oyunu taleyini həll edən yeganə qolu Virts vurub. Bu qələbədən sonra 76 xal toplayan Leverkuzen klubu 2-ci pillədə qərarlaşan “Bavariya”nı 16 xal qabaqlayır.

