Rusiya XİN rəhbəri Sergey Lavrov Çində səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Rusiya XİN-in "X" hesabında məlumat verilib.

Səfərlə bağlı detallar barədə məlumat verilməyib.



