"TikTok" "Instagram"a rəqib ola biləcək yeni tətbiq yaradır.

Metbuat.az "TechCrunch"a istinadən xəbər verir ki, artıb bu barədə istifadəçilərə bildirişlər gəlib. "TikTok Notes" adlanan yeni tətbiq sayəsində fotolar paylaşmaq və mətn yaratmaq mümkün olacaq.

Sözügedən tətbiq hal-hazırda aktivləşdirilməyib və rəqəmsal mağazalarda mövcud deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.