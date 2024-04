“Qadınlarımız baldırlarını göstərirlər” - Akif İslamzadə

Sevilən sənətçi Akif İslamzadə uzun zaman sonra müsahibə verib.

Metbuat.az olay-a istinadla bildirir ki, müğənni "YouTube"da yeni veriliş açacağını deyib.

"Mənim elə bir fikrim var. "Gecənin sirri" adı ətrafında özüm üçün elə bir veriliş açacağam. İstədiyim adamları çağıracağam. Yəni hazırlıqlı adam. Bəzən görürsən, sənət adamıdır, istedadı da var, amma "şəngülüm-məngülüm"dən o tərəfə keçməyib", - A.İslamzadə söyləyib.

O, həmçinin açıq geyinən məşhurlara da münasibətini bildirib:

"Qadınlarımız bir də görürsən, baldırlarını göstərirlər. Bunlar yaşa dolanda nəvələri deyəcək "Bir cavanlıq klipini gətir baxaq", onda nə olacaq. Bəziləri var, əksinə. O birilər soyunduqca, bunlar geyinirlər. Zülfiyyə xanım (red. - Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva), Sevda Ələkbərzadə".

