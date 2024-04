Hansı ixtisas qruplarına qəbul olmaq asandır? - Açıqlama

Hər il abituriyentlərin üz-üzə qaldığı məsələlərdən biri də hansı ixtisas qrupunu seçsələr, daha rahat ali məktəbə qəbul oluna biləcəkləri ilə bağlıdır.



Hətta bəziləri öz maraq dairələrini kənarda qoyub, ali məktəbə daha asan qəbul oluna biləcəkləri ixtisas qrupuna üz tuturlar.



Bəs, görəsən 5 ixtisas qrupu üzrə abituriyentlərin daha asan qəbul ola biləcəkləri qruplar hansılardır?



Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı AzEdu.az-a açıqlama verən təhsil eksperti Elçin Əfəndi vurğulayıb ki, ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün abituriyentlər asanlıq baxımından daha çox I və II qrupa üstünlük verirlər:



"Çünki III və IV qrupa qəbul olmaq, abituriyentlər üçün bir qədər çətindir. Hətta subbkalavrlar belə II qrupa daha asan qəbul ola bilirlər. Abituriyentlərin "Təki diplomum olsun” deyərək universitet və ixtisas seçimi etmələri əsla doğru yanaşma deyil.



Çünki həmin şəxslər gələcəkdə iş tapmaqda və özlərinə karyera qurmaqda çox çətinlik çəkəcəklər. Ona görə də kortəbii formada ixtisas qrupunun seçilməsi qəbuledilməzdir”.



Ekspert qeyd edib ki, hər il 70-75 min və daha üzəri abituriyent müsabiqədə iştirak edir. Amma onların içərisində 50-55 nəfəri universitetlərə qəbul oluna bilir:



"Sorğu aparsaq görərik ki, onların içərisində təxminən yalnız 5-6 min abituriyent öz ixtisası ilə bağlı biliklərə sahibdir və ya həmin ixtisası seçərkən araşdırma aparıb. Yerdə qalanlar kortəbii formada prosesdən keçiblər. Ona görə də əlbəttə bu istiqamətdə maarifləndirmə işləri aparılmalıdır”.



E.Əfəndinin sözlərinə görə bəzən abituriyentlər ixtisas seçimi edərkən istedadlarına önəm vermirlər:



"Burada məqsəd I və II ixtisas qrupunu seçən namizədləri azaltmaq deyil. Biz istəyirik ki, abituriyentlər az bal toplayacağını nəzərə alaraq ixtisas qrupu seçməsinlər. Ola bilər ki, kiminsə tibb istiqamətində potensialı var, lakin I və II qrupda oxuyur. Məqsəd bunun qarşısını almaqdır.



Yaxşı olar ki, abituriyentlər mütamadi olaraq konsultasiyada iştirak etsinlər. Bu barədə həm onları, həm də valideynlərini maarifləndirmək lazımdır”.



