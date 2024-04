"Şər rejim cəzasını alacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri İranın ali rəhbəri Əli Xamenei X sosial şəbəkəsində paylaşıb.

Qeyd edək ki, hazırda İran dronlarla İsrail ərazisinə zərbə endirir.

Xatırladaq ki, bir müddət öncə İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu belə açıqlama ilə çıxış etmişdi: "İsrail uzun illərdir ki, İrandan birbaşa hücum ehtimalına hazırlaşır və həm müdafiə, həm də hücumda hadisələrin istənilən inkişafına hazırdır".

