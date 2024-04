“Real Madrid” yarımfinala yüksəldi

İspaniyanın “Real Madrid”i Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsində İngiltərənin “Mançester Siti”sini penalti seriyasında yenərək turnirin yarımfinalına vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunun əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.

Matçda “Real Madrid”dən Rodriqo (12), “şəhərlilər”dən isə De Bröyne (76) fərqlənib. Əsas vaxt bərabərə bitdiyindən (ilk oyunda 3:3 hesablı heç-heçə olub) mübarizə əlavə vaxtda davam edib.

Matçın əlavə vaxtında Pep Qvardiolanın yetirmələrinin nəhəng üstünlüyünə baxmayaraq, hesabı dəyişmək mümkün olmayıb. Penalti seriyasında isə madridlilər “Mançester Siti”dən üstün olub – 4:3.

