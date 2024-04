Bakıda evdən gənc qızla oğlanın meyiti tapılıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Ramana qəsəbəsi, dalan 1, ev 2 ünvanındakı fərdi yaşayış evində baş verib.

Mənzildə S.Məmmədov və A.Babayevanın (şərti) meyitləri aşkar edilib.

Vəfat edən qızın uşaq evində böyüdüyü bildirilir.

Hadisə yerində hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları araşdırma aparır.

Əlavə məlumat veriləcək.

