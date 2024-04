Merkuri retrosu bitir: Bu bürclər sınağa çəkiləcək

Astroloqların məlumatına görə, aprelin 1-dən aprelin 25-dək olan dövr, xüsusən də Qoç bürcündən Merkurinin retrograd hərəkəti ilə bağlı bir çox dəyişikliklər və çətinliklər gətirəcək.

Bəs, 2024-cü ilin aprelində Merkuri retroqrad bürclərə necə təsir edə bilər?

Metbuat.az tanınmış astroloq Yuliya Safanovanın proqnozlarını təqdim edir:

Qoç (21 mart - 19 aprel). Qoç üçün Merkuri retroqradı, planlara yenidən baxmağı və yarımçıq işləri başa çatdırmağı tələb edən problemlər dövrü ola bilər. Dəyişikliklərə tez cavab vermək lazım olacaq. Qoçlar gözlənilməz vəziyyətlərə hazır olmalıdır.

Buğa (20 aprel - 20 may). Buğa üçün bu dövr maliyyə planlarına yenidən baxılması və çoxdan unudulmuş öhdəliklərə diqqət yetirilməsi baxımdan önəmli günlərdən sayılır. Böyük investisiyalardan qaçmaq tövsiyə olunur.

Əkizlər (21 may - 20 iyun). Əkizlər sosial dairələrini yeniləməli və gələcəklə bağlı planlarına yenidən baxmalı olacaqlar. Detallara diqqətli olun və münaqişələrdən qaçın.

Xərçəng (21 iyun - 22 iyul). Xərçənglərin diqqəti keçmiş münasibətlərə və münaqişələrin həllinə yönələ bilər. Səbirli olun və müzakirəyə açıq olun.

Şir (23 iyul - 22 avqust). Bu bürcün nümayəndələri karyera planlarına yenidən baxmağa və bəlkə də köhnə layihələri davam etdirməyə hazır olmalıdırlar. Çevik və yeni imkanlara açıq olmaq tövsiyə olunur.

Qız bürcü (23 avqust - 22 sentyabr). Qız bürcləri təhsil və səyahət sahələrində dəyişikliklər yaşaya bilərlər . Hadisələrin gözlənilməz dönüşlərinə hazır olun.

Tərəzi (23 sentyabr - 22 oktyabr). Tərəzilər maliyyə sahəsində dəyişikliklər gözləməlidir. Maliyyə öhdəliklərinizə diqqətli olun və böyük xərclərdən çəkinin.

Əqrəb (23 oktyabr - 21 noyabr). Əqrəblər üçün Merkuri retroqradı həm ailə, həm karyera sferasında yeni perspektivlər gətirə bilər. Dialoqa və güzəştə hazır olun.

Oxatan (22 noyabr - 21 dekabr). Oxatanlar iş və sağlamlıq sahələrində dəyişikliklərə hazır olmalıdırlar. Bədəninizə diqqət yetirin və lazımsız stressdən qaçın.

Oğlaq (22 dekabr - 19 yanvar). Oğlaqlar gündəlik öhdəliklərinə yenidən baxmalı olacaqlar. Planlarda gözlənilməz dəyişikliklərə hazır olun və hadisələrə çevik reaksiya verin.

Dolça (20 Yanvar - 18 Fevral). Dolça Merkuri retroqrad dövrü yaradıcı layihələr və uşaqlarla münasibətlər haqqında yeni düşüncələrə səbəb ola bilər .

Balıqlar (19 fevral - 20 mart). Balıqlar ev və ailə sahəsində dəyişikliklərə hazır olmalıdırlar. Ev işlərinə fikir verin, ailədə gərgin vəziyyətlərdən qaçın.

Aidə / Metbuat.az



