Bu gün vəfat edən Əməkdar artist Cavanşir Məmmədovun son görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi dünən Bakıdakı şadlıq saraylarının birindəki toy məclisində iştirak edib.

Sözügedən görüntünü təqdim edirik:

