Brokoli bu xəstəliklərin dərmanıdır

Brokoli insan sağlamlığı üçün çox faydalı və qida dəyəri yüksək olan bir qidadır. Eyni zamanda aşağı kalorili olması sayəsində sağlamlığını və formasını qorumaq istəyənlərin vazkeçilməzidir.

Həzm sistemini gücləndirmək, toxunulmazlığı artırmaq və infeksiyaların qarşısını almağa kömək etmək brokolinin faydaları arasındadır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən brokolinin faydalarını təqdim edir:

-Həzm sistemini gücləndirir, toxunulmazlığı artırır və infeksiyaların qarşısını almağa kömək edir

- Həzm sisteminin sağlam işləməsini təmin edir

- Lifli qidaların müntəzəm istehlakı da çəki nəzarəti üçün vacibdir

- Göz sağlamlığına qarşı qorunma təmin edir

- Sümük strukturunu gücləndirir

- Brokolinin tərkibində olan və hüceyrələrin yenilənməsinə təsir edən B vitamini saç follikullarını gücləndirir və saç hüceyrələrini yeniləyir

- İmmuniteti gücləndirərək bədən müqavimətini artırır

- Xolesterolu aşağı salır

- Ürək sağlamlığını qoruyur

- Qan təzyiqini tənzimləməyə kömək edir

- Brokolinin tərkibində olan kalium damarlardakı gərginliyi azaldaraq qan axını asanlaşdırır

- Qan şəkərinə faydalıdır

- Brokoli dəri sağlamlığını qoruyur

- Tərkibində xərçəng əleyhinə xüsusiyyətlərə malik sulforafan adlı antioksidantlar var

