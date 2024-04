“Fənərbaxça” xal itirdi

“Fənərbaxça” Türkiyə Superliqasında 33-cü turun oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi səfərdə “Sivasspor”la qarşılaşıb.

Matç 2:2 hesabı ilə başa çatıb.

“Sivasspor” – “Fənərbaxça” – 2:2

Qollar: Fred, 45+2 (0:1), Fode Koyta, 58 (1:1), İrfan Kahveci, 80 (1:2), Rey Manaj, 90+4 (2:2)

Bu matçdan sonra “Fənərbaxça” 86 xalla (33 oyun) 2-ci yerdə, “Sivasspor” isə 45 xalla 10-cu yerdə qərarlaşıb.

Siyahıyə 90 xalla “Qalatasaray” (33 oyun) başçılıq edir. “Trabzonspor” 55 xalla (33 oyun) 3-cü, “Beşiktaş” isə 51 xalla (33 oyun) 4-cü yerdədir.

