Əməkdar artist Firuzə İbadova və sənət yoldaşları Cavanşir Məmmədovun ölümü haqqında danışıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, ATV-də yayımlanan "Bizimləsən" verilişində danışan Firuzə İbadova onun ölümünə inanmadığını deyib:

"Mən indi də şokdayam. Elə düşünürəm ki, Cavanşir müəllim rəhmətə getməyib. Sanki dünyasını dəyişib. Bu dünyadan başqa dünyaya keçib. Demək olar ki, hər gün danışırdıq. Ölməmişdən bir öncədə danışdıq".

Daha ətraflı sujetdə:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

