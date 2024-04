Gədəbəydə şagirdlərini kros qaçırdan idman müəllimi maraqlı üsülu ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, müəllim əlində gicitkən budağı ilə şagirdlərinin arxasınca qaçıb. Uşaqlar gicitkənə məruz qalmamaq üçün qaçışı sona qədər davam etdiriblər.

İdman müəlliminin çəkdiyi video isə sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



