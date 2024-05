Sumqayıtda ana və övladları itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1991-ci il təvəllüdlü Alıyeva Şəbnəm Sahib qızı övladları - 2013-cü il təvəllüdlü Alıyev Ayxan Nəsrəddin oğlunu və 2012-ci il təvəllüdlü Alıyeva Ayan Nəsrəddin qızını da götürərərək 4-cü mikrorayonda yaşadığı evdən çıxıb gedib və geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı polisə məlumat verilib.

