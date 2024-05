Bakıda Rusiya vətəndaşının cəsədi aşkarlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ötən gün 1966-cı il təvəllüdlü Rusiya vətəndaşı İbadullayev Güman İsmayıl oğlunun yaşadığı Buzovna qəsəbəsində yerləşən evdə boynundan iplə asılı vəziyyətdə meyiti aşkar edilmişdir.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

