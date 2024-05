Rusiya ordusu Kiyevdəki zavodları vurub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, şəhərdəki Darnitski avtomobil təmiri zavodunun ərazisi və Antonov aviasiya zavodu atəşə tutulub.

Şəhərdə partlayış səslərinin eşidildiyi bildirilib.

