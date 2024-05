Sankt-Peterburqda sərnişin avtobusu çaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV məlumat yayıb.

Məlumata görə, avtobus iki avtomobilə çırpıldıqdan sonra çaya düşərək batıb. Azı üç nəfərin öldüyü bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.