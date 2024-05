Xalq artisti Tünzalə Ağayeva “Xarı bülbül” festivalında iştirak edir.



Metbuat.az xəbər verir ki, pop ulduz Şuşanın gəzməli-görməli güşələrindən video paylaşıb. Ağayeva görüntülərdə Xalq şairi Səməd Vurğunun “Şuşa haqqında ballada” və şair Rəsul Rzanın “Şuşam mənim” şeirini sintez edərək canlı səsləndirib.

Görüntülər sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

