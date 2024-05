Qazaxıstanda həyat yoldaşını qətlə yetirməkdə təqsirli bilinən keçmiş İqtisadiyyat naziri Bişimbayevə hökm oxunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

Məlumata görə, sabiq nazir 24 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.