Tanınmış aktyor və aparıcı Elcan Rəsulov xəstəxanalıq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bununla bağlı özünün sosial media hesabında paylaşım edib:

"Dostlar, iki gündür zənglərə cavab verə bilmirəm. Sırf səhhətimlə əlaqədardır. Yaxın günlərdə hər şey normala dönəcək".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.