Futbol üzrə əvəzedici komandalar arasında keçirilən “Qəbələ-2” - “Sabah-2” görüşündə maraqlı qol qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən matçda qonaqların qapıçısı Emil Həbibov öz qapısından birbaşa zərbə ilə qol vurub.

Həmin qolun videosunu təqdim edirik:

