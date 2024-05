Meyiti tapılan tələbə ilə bağlı yeni faktlar - FOTO

Təxminən 70 gün əvvəl itkin düşmüş və dünən Lənkəranda meyiti tapılan 22 yaşlı Könül Ağayeva tələbə imiş.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, nəşi Lənkəranda yaşayış olmayan evin zirzəmisində tapılan K.Ağayeva Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Cəlilabad filialının “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası”nın 4-cü kurs tələbəsi olub.

O da məlum olub ki, Cəlilabad rayon, Muğan kənd sakini olan K.Ağayeva boğularaq qətlə yetirilib. Onun meyiti Lənkəran şəhəri Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsində evin zirzəmisində basdırıldığı yerdən çıxarılarkən boğaz nahiyəsində naqil olub.

Hadisənin kim tərəfindən, hansı zəmində törədilməsi hələlik məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

Qeyd edək ki, ilkin məlumatlarda 22 yaşlı qızın işləmək məqsədilə Lənkərana gəlməsi, bu il martın 2-dən itkin düşdüyü bildirilib.

