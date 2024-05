Bakıda "Ambisiyanın artırılması, fəaliyyətin verilməsi: COP29 Davamlı biznes forumu" adlı konfrans öz işinə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, forum çərçivəsində açılış nitqləri ilə yanaşı, panel sessiyalar da baş tutacaq.

Açılış nitqləri və panel sessiyalarda COP29 rəsmiləri, nazir və dövlət məmurları səviyyəsində çıxışçıların olacağı gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.