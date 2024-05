Bakının Binəqədi rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 1986-cı il təvəllüdlü Həsənov Elşad Əkrəm oğlu xəsarət alıb.



Yaralı təcili tibbi yardımın köməkliyilə xəstəxanaya çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

